Korsel, AS, dan Jepang Menggelar Dialog Indo-Pasifik Perdana Di AS

Photo : YONHAP News

Korea Selatan, Amerika Serikat (AS), dan Jepang menggelar Dialog Indo-Pasifik pertama di AS pada hari Jumat (05/01) waktu setempat, untuk membahas langkah kerja sama di wilayah Indo-Pasifik.Menurut Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, rapat tersebut menghadirkan Asisten Wakil Menteri Luar Negeri Chung Byung-won, Asisten Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik Daniel Kritenbrink, dan Kepala Biro Kebijakan Luar Negeri Jepang Kobe Yasuhiro.Ketiga pihak membahas langkah kerja sama yang dibutuhkan dalam strategi terkait wilayah Indo-Pasifik yang meliputi negara Asia Tenggara dan negara kepulauan di Pasifik.Dialog Indo-Pasifik oleh tiga negara tersebut telah disepakati oleh pemimpin Korea Selatan, AS, dan Jepang di Kamp David pada bulan Agustus tahun lalu.Sementara itu, Asisten Wakil Menteri Luar Negeri Chung Byung-won juga menggelar pertemuan bilateral dengan Asisten Wakil Menteri Luar Negeri AS Daniel Kritenbrink untuk membahas isu antara kedua negara.