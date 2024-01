Jumlah Ekspor Ramyeon Mencapai Rekor Tertinggi di Tahun 2023

Photo : YONHAP News

Jumlah ekspor mie instan Korea Selatan, ramyeon, mencapai hampir 1 miliar dolar AS pada tahun lalu yang merupakan rekor tertinggi dalam sejarah.Berdasarkan data dari Kantor Layanan Bea dan Cukai Korea Selatan serta industri makanan pada hari Minggu (07/01), nilai ekspor ramyeon ke luar negeri membukukan angka 952 juta dolar AS pada tahun 2023, melonjak 24% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.Ekspor ramyeon diketahui telah mencapai 785 juta dolar AS pada bulan Januari hingga Oktober tahun lalu. Jumlah tersebut pun telah melampaui rekor tahunan sebelumnya sebesar 765 juta dolar AS yang tercatat pada tahun 2022.Terlebih lagi tren peningkatan ekspor ramyeon tahunan serupa terus tampak selama sembilan tahun berturut-turut sejak tahun 2015, dari yang sebelumnya di kisaran 200 juta dolar pada tahun 2015, menjadi kisaran 400 juta dolar pada tahun 2018, 600 juta dolar pada tahun 2020, hingga kisaran 700 juta dolar pada tahun 2022.