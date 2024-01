Eskpor Produk Perikanan Korsel Melampaui 3 Miliar Dolar AS 2 Tahun Berturut-turut

Photo : KBS News

Jumlah ekspor produk perikanan Korea Selatan dinyatakan melebihi dari 3 miliar dolar AS untuk tahun kedua secara berturut-turut pada tahun 2023, yang tampaknya didorong oleh meningkatnya ekspor rumput laut kering khas Korea, gim dan tuna.Kementerian Kelautan dan Perikanan Korea mengatakan pada hari Minggu (07/01), bahwa pengiriman produk makanan laut ke luar negeri berhasil mencapai angka 3,04 miliar dolar AS pada tahun 2023.Angka tersebut merupakan yang terbesar kedua setelah rekor tertinggi sebelumnya sebesar 3,15 miliar dolar AS yang dicatatkan pada tahun 2022 lalu.Ekspor rumput laut kering, “gim” melonjak 22% dari tahun sebelumnya, menandai rekor tertinggi sebesar 790 juta dolar AS pada tahun 2023. Sementara ekspor ikan tuna mencapai 560 juta dolar, dan ekspor tiram mencapai 860 juta dolar.Kementerian menjanjikan upayanya untuk lebih meningkatkan ekspor hasil perikanan, termasuk untuk memberikan dana pinjaman sebesar 51,5 miliar won untuk eksportir makanan laut di tahun ini, naik dari 8,6 miliar won pada tahun lalu.