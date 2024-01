Transaksi Berjalan Mencatatkan Surplus Selama 7 Bulan Berturut-turut di November

Photo : YONHAP News

Korea Selatan mencatatkan surplus neraca transaksi berjalan untuk bulan ketujuh berturut-turut di bulan November.Menurut data dari Bank Sentral Korea (BOK) pada hari Selasa (09/01), surplus neraca berjalan negara untuk bulan November mencapai 4,06 miliar dolar AS.Transaksi berjalan yang tetap berada di posisi positif selama tujuh bulan berturut-turut, membuat surplus gabungan untuk sebelas bulan pertama tahun lalu mencapai 27,4 miliar dolar AS, naik sekitar 300 juta dolar AS dari periode yang sama tahun sebelumnya.Secara individual, neraca barang melanjutkan surplus selama delapan bulan berturut-turut di angka lebih dari 7 miliar dolar AS.Ekspor meningkat 7% tahun ke tahun menjadi 56,4 miliar dolar di bulan November, berkembang untuk bulan kedua berturut-turut setelah rebound di bulan Oktober dan turun selama 14 bulan berturut-turut. Sementara impor turun 8% tahun ke tahun menjadi 49,4 miliar dolar.Selanjutnya, defisit neraca jasa melebar menjadi 2,13 miliar dolar AS di bulan November.