Volume Ekspor Korsel Naik 11,2% Dalam 10 Hari Pertama Bulan Januari

Photo : YONHAP News

Jumlah ekspor Korea Selatan meningkat lebih dari 10% dalam 10 hari pertama di bulan Januari jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.Menurut data sementara dari Layanan Bea Cukai Korea Selatan pada hari Kamis (11/01), volume ekspor pada periode tersebut mencapai 15,44 miliar dolar AS, naik 11,2% dibandingkan tahun lalu.Rata-rata ekspor harian dalam periode tersebut juga naik 11,2% dengan jumlah hari kerja yang tidak berubah dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yaitu 7,5 hari.Adapun jumlah ekspor semikonduktor melonjak 25,6% sedangkan ekspor petrokimia dan mobil juga mengalami kenaikan masing-masing 20,1% dan 2,2%.Ekspor Korea Selatan ke Cina naik 10,1%, sementara ekspor Amerika Serikat dan Uni Eropa masing-masing naik 15,3% dan 16,2%.Di sisi lain, impor dalam 10 hari pertama di bulan Januari turun 8,3% menjadi 18,45 miliar dolar AS dalam periode tersebut, menghasilkan defisit perdagangan sebesar 3,01 miliar dolar AS, lebih rendah daripada kekurangan 6,24 miliar dolar AS yang tercatat dibandingkan tahun lalu.