AS Menjatuhkan Sanksi Atas Pengiriman Rudal Balistik Korut ke Rusia

Photo : YONHAP News

Departemen Luar Negeri AS telah menjatuhkan sanksi terhadap 3 entitas Rusia dan 1 individu karena terlibat dalam transfer dan pengujian rudal balistik Korea Utara untuk digunakan Rusia melawan Ukraina.Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengumumkan hal tersebut dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis (11/01), dengan mengatakan bahwa pengiriman rudal balistik Pyongyang ke Moskow mendukung perang agresi, meningkatkan penderitaan rakyat Ukraina, dan melemahkan rezim nonproliferasi global.Blinken mengatakan AS terus memantau dengan cermat setiap dukungan dari Rusia ke Korea Utara sebagai imbalan atas senjata tersebut.Dia menambahkan bahwa Washington akan menggunakan semua cara yang ada untuk menunjuk dan mengungkap individu dan entitas yang terlibat dalam transfer senjata antara kedua negara, dan memperingatkan bahwa tidak akan ada keraguan untuk mengambil tindakan lebih lanjut.