Menlu Cho Tae-yul Mengadakan Pembicaraan Perdana Via Telepon Dengan Menlu AS

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Korea Selatan yang baru diangkat, Cho Tae-yul menegaskan kembali kerja sama antara Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) terhadap Korea Utara di dalam pembicaraan pertama via telepon dengan Menteri Luar Negeri AS Tony Blinken pada hari Kamis (11/01).Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan bahwa kedua menteri tersebut bertukar pandangan dan keprihatinan mengenai ancaman Korea Utara, termasuk tembakan artileri yang terjadi pada awal tahun ini. Mereka turut serta mengkritik pengembangan misil dan nuklir, hingga kerja sama militer antara Korea Utara dan Rusia.Ditambahkan pula, Korea Selatan dan AS akan melakukan kerja sama yang erat di panggung internasional termasuk Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), Grup Konsultasi Nulir (NCG), Kelompok Konsultasi Baru dan Strategi Sistem Pencegahan yang Luas (EDSCG), dan forum internasional lainnya, untuk meningkatkan kemampuan pencegahan yang diperpanjang terhadap Korea Utara.Selain itu, kedua negara juga menyamakan pandangannya untuk mengambil langkah tegas terhadap provokasi Korea Utara melalui kerja sama antara Korea Selatan dan AS, atau Korea Selatan, AS, dan Jepang, serta menjalani tugas untuk menjaga perdamaian dan kestabilan di Semenanjung Korea.Menteri Blinken memberikan ucapan selamat atas pelantikan Menteri Cho, dan juga mengatakan akan melakukan upaya bersama untuk mengembangkan aliansi antara kedua negara.Blinken juga berharap agar Menteri Cho dapat mengunjungi AS dalam waktu dekat, untuk membahas langkah peningkatan kerja sama antara Korea Selatan, AS, dan Jepang.