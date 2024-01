Utusan Nuklir Korsel, AS, dan Jepang Mengutuk Peluncuran Rudal IRBM Korut Hari Minggu

Photo : YONHAP News

Utusan nuklir tertinggi dari Korea Selatan, Amerika Serikat (AS), dan Jepang bersama-sama mengutuk Korea Utara pada hari Minggu (14/01) atas provokasi rudal balistiknya.Menurut Kementerian Luar Negeri di Seoul, kecaman tersebut disampaikan dalam percakapan telepon antara Perwakilan Khusus Seoul untuk Urusan Perdamaian dan Keamanan Semenanjung Korea Kim Gunn, bersama mitranya dari Jepang Hiroyuki Namazu, dan Perwakilan Khusus AS untuk Korea Utara Jung Pak.Kementerian mengatakan bahwa para utusan tersebut berbagi penilaian mereka tentang penembakan rudal balistik jarak menengah Korea Utara yang dilakukan pada hari Minggu kemarin.Kedua utusan itu mengutuk Korut yang mengancam perdamaian dan stabilitas di semenanjung Korea dan di kawasan dengan peluncuran rudal tersebut, setelah penembakan artileri baru-baru ini di dekat wilayah perbatasan laut barat.Ketiganya menekankan bahwa provokasi Korea Utara yang terus berlanjut hanya akan memperkuat kerja sama keamanan antara Korea Selatan, AS, dan Jepang, serta kerja sama masyarakat internasional melawan Korea Utara akan menjadi lebih solid. Mereka menambahkan bahwa peluncuran terbaru itu dengan jelas menunjukkan sekali lagi bahwa provokasi dan ancaman ilegal Korea Utara merupakan akar penyebab ketidakstabilan di kawasan itu.Menurut militer Korea Selatan, Korea Utara meluncurkan IRBM dari ibu kota Pyongyang sekitar pukul 14.55 hari Minggu (14/01) ke arah Laut Timur.