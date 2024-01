AS Mengutuk Peluncuran Rudal Terbaru Korut Sebagai Pelanggaran Resolusi DK PBB

Photo : YONHAP News

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mengutuk keras penembakan rudal balistik terbaru Korea Utara, sebagai pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB.Menanggapi pertanyaan dari media Korea Selatan, kementerian tersebut mengatakan bahwa Washington mengecam peluncuran rudal balistik yang dilakukan Korea Utara pada hari Minggu (14/01). Ditambahkan, bahwa peluncuran terbaru itu seperti serangkaian penembakan rudal balistik lainnya yang dilakukan Pyongyang dalam beberapa tahun terakhir, dan merupakan pelanggaran yang jelas terhadap berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB.Kementerian melanjutkan bahwa peluncuran rudal tersebut memicu ancaman bagi negara-negara tetangga Korea Utara dan juga memperburuk situasi keamanan regionalnya.Selanjutnya kementerian mengungkapkan kembali bahwa Washington tetap berfokus pada pendekatan diplomatiknya terhadap Pyongyang, dan menyerukan Korea Utara untuk segera terlibat dalam dialog. Adapun kementerian berulang kali menegaskan komitmen yang tetap kuat mengenai pertahanan trilateral antara Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang.Sementara itu, Komando Indo-Pasifik AS mengatakan dalam sebuah pernyataan terpisah, bahwa Washington menilai peluncuran ini tampaknya tidak menimbulkan ancaman langsung terhadap rakyat dan wilayah AS, serta terhadap sekutunya, namun justru memperlihatkan dampak destabilisasi dari program senjata terlarang Pyongyang.