Pesawat Korean Air Menabrak Pesawat Cathay Pacific di Bandara Jepang

Photo : KBS News

Pesawat penumpang Korean Air dilaporkan menabrak sayap pesawat Cathay Pacific yang sedang terparkir di Bandara New Chitose, pulau Hokkaido, Jepang. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden tersebut.Pihak Korean Air menuturkan bahwa insiden itu diketahui terjadi sekitar pukul 17.30 ketika mobil derek yang mendorong pesawat Korean Air mundur menjelang keberangkatan, dan tergelincir karena salju di darat yang tebal dan kemudian menyebabkan tabrakan dengan pesawat Cathay Pacific yang kosong di bagian sayapnya.Korean Air juga mengonfirmasi bahwa tidak ada korban jiwa maupun luka dari total 276 penumpang dan 13 awak pesawat dengan nomor penerbangan KE-766, yang dijadwalkan berangkat menuju ke Bandara Internasional Incheon dari Bandara New Chitose.Selanjutnya pesawat pengganti langsung dikirimkan ke Bandara New Chitose pada hari Selasa (16/01) malam untuk membawa para penumpang. Pesawat itu kemudian telah berangkat dari Jepang pada hari Rabu (17/01) pukul 02.00 dini hari dan tiba di Bandara Incheon sekitar pukul 04.50 pada hari yang sama.