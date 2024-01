Pertemuan Perwakilan Nuklir Korsel, AS, dan Jepang Digelar di Seoul Kamis Ini

Photo : YONHAP News

Perwakilan nuklir Korea Selatan, AS, dan Jepang menggelar pertemuan di Seoul pada hari Kamis (18/01), untuk membicarakan provokasi nuklir dan rudal Korea Utara serta tanggapan atas kerja sama antara Korea Utara dan Rusia.Ketua Juru Runding Perdamaian Semenanjung Korea, Kim Gunn dan Wakil Kepala Perwakilan Khusus AS untuk Kebijakan Korea Utara, Jung Park, berdiskusi tentang masalah Semenanjung Korea dan tren kerja sama Korea Utara dengan Rusia.Sebelumnya, pada hari Rabu (17/01), Kim menemui Kepala Biro Kebijakan Urusan Asia dan Oseania Kementerian Luar Negeri Jepang, Hiroyuki Namazu di Seoul untuk membahas kerja sama untuk menangani masalah Korea Utara.Perwakilan Korea Selatan dan Jepang itu sepakat untuk memperkuat kolaborasi keamanan antara Korea Selatan, AS, dan Jepang, serta bekerja sama dalam melawan provokasi Korea Utara yang menimbulkan ketidakstabilan di kawasan.Selain itu, mereka turut berbagi pendapat mengenai tren hubungan Korea Utara dan Rusia seperti kunjungan Menteri Luar Negeri Korea Utara Choe Son-hui ke Rusia, dan menyatakan bahwa segala bentuk pertukaran antara Pyongyang dan Moskow harus dijalankan sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB dan hukum internasional yang berlaku.Pertemuan perwakilan nuklir Korea Selatan, AS, dan Jepang dilakukan di setiap triwulan secara tatap muka, dan pertemuan kali ini digelar setelah tiga bulan sejak pertemuan mereka di Jakarta pada Oktober tahun lalu.