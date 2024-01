Pertemuan Perwakilan Nuklir Korsel, AS, dan Jepang Bahas Penanganan Provokasi Korut

Photo : YONHAP News

Perwakilan nuklir Korea Selatan, AS, dan Jepang membahas kerja sama untuk menangani provokasi Korea Utara.Ketua Juru Runding Perdamaian Semenanjung Korea, Kim Gunn, Kepala Perwakilan Khusus AS untuk Kebijakan Korea Utara, Jung Park, dan Kepala Biro Kebijakan Urusan Asia dan Oseania Kementerian Luar Negeri Jepang, Hiroyuki Namazu menggelar pertemuan trilateral di Seoul pada hari Kamis (18/01).Kim Gunn dalam pidato pembukaannya, mengatakan bahwa pihaknya sedang melanjutkan upaya untuk membangun perdamaian dan kemakmuran yang berkelanjutan di Semenanjung Korea. Namun Korea Utara secara konsisten mengambil arah yang berlawanan.Dia mengkritik bahwa Korea Utara melakukan kebijakan isolasi, dengan menciptakan ketegangan demi solidaritas internalnya. Hal itu tampak dari arahan baru-baru ini yang mengumumkan rencana untuk menghapuskan Organisasi terkait Korea Selatan, dan juga tetap berpegang pada taktik lama yang mengalihkan tanggung jawab ke Korea Selatan dan Amerika Serikat.Ia menegaskan, upaya anakronistis seperti itu hanya akan merugikan diri sendiri dan penumpukan militer yang tidak ditopang oleh perekonomian yang kuat tidak dapat bertahan lama.Perwakilan dari ketiga negara tersebut juga berbagi pendapat mengenai tren hubungan Korea Utara dan Rusia, seperti kunjungan Menteri Luar Negeri Korea Utara Choe Son-hui ke Rusia, lalu membahas langkah-langkah untuk memperkuat kerja sama dengan masyarakat internasional untuk menahan kerja sama militer antara Korea Utara dan Rusia.Sementara itu, Wakil Kepala Perwakilan Khusus AS untuk Kebijakan Korea Utara, Jung Park pertama kalinya menghadiri pertemuan tatap muka dengan perwakilan nuklir Korea Selatan dan Jepang.Setelah Perwakilan Khusus AS untuk Korea Utara, Sung Kim pensiun pada akhir tahun lalu, Jung Park yang merupakan perwakilan, mengambil alih tugasnya dengan nama baru, yaitu 'Kepala Perwakilan Khusus AS untuk Kebijakan Korea Utara' dan memimpin kebijakan Kementerian Luar Negeri AS.