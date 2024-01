Ancaman Korut Akan Meningkat Drastis Karena Kerja Sama Dengan Rusia

Photo : YONHAP News

Seorang pejabat tinggi Amerika Serikat (AS) menyatakan, bahwa kerja sama militer antara Korea Utara dan Rusia akan meningkatkan level ancaman di wilayah Asia Timur selama 10 tahun ke depan.Direktur Senior Dewan Keamanan Nasional (NSC) AS, Pranay Vaddi menyatakan di dalam seminar yang digelar oleh Pusat Kajian Strategis dan Internasional (CSIS) hari Kamis (18/01) waktu setempat, bahwa kerja sama militer antara Korea Utara dan Rusia merupakan hal yang belum pernah terjadi di masa lalu.Ditambahkan pula, kerja sama militer dua negara tersebut akan mengubah ancaman korea Utara secara drastis selama 10 tahun ke depan.Pernyataan itu dikeluarkan berdasarkan analisis dari berbagai dugaan kuat adanya transaksi antara kedua pihak, yang mencakup dukungan teknologi militer canggih dari Rusia ke Korea Utara sebagai imbalan bantuan senjata Korea Utara ke Rusia. Kemudian produksi senjata bersama antara dua negara, hingga peningkatan kerja sama setaraf aliansi antara Korea Utara dan Rusia.Otoritas militer Korea Selatan dan AS memprediksi, bahwa Korea Utara memindahkan senjata militernya, termasuk artileri menjelang kunjungan Menteri Pertahanan Rusia Sergey Kuzhugetovich Shoygu ke Korea Utara pada bulan Juli lalu.Menurut sumber berita lainnya, pasokan produk militer Korea Utara terhadap Rusia terus berlangsung setelah pemimpin Kim Jong-un dan Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu pada bulan September tahun lalu.Selain itu, juga terdapat kemungkinan bahwa Korea Utara mendapatkan teknologi peluncuran satelit dari Rusia yang dimanfaatkan ketika mereka meluncurkan satelit mata-mata militer Malligyong-1.