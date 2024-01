AS Menyebut Ancaman Dari Korut Harus Ditanggapi Dengan Serius

Photo : YONHAP News

Pemerintah Amerika Serikat (AS) menahan penilaiannya atas kebenaran pengumuman Korea Utara tentang uji coba sistem senjata nuklir bawah laut dan menyatakan bahwa retorika ancaman keras dari Korea Utara harus ditanggapi dengan serius.AS selanjutnya mendesak Korea Utara untuk segera menghentikan segala bentuk provokasi dan kembali ke dialog diplomasi, serta menekankan bahwa AS bersama dengan Korea Selatan dan Jepang, akan melakukan upaya diplomatik dan pencegahan terhadap Korea Utara.Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional AS, John Kirby pada tanggal 19 Januari lalu mengatakan, bahwa tidak banyak informasi tentang pengumuman uji coba sistem senjata nuklir bawah laut Korea Utara, dan pihaknya bersama pemerintah Korea Selatan sedang mencari informasi terkait untuk mengonfirmasi uji coba tersebut.Ditambahkan, provokasi yang dilakukan oleh Kim Jong-un dan rezimnya secara terus-menerus merupakan masalah yang berkelanjutan dan dengan jelas mereka berupaya untuk meningkatkan kemampuan militernya untuk mengancam negara-negara tetangga dan kawasan.Oleh karena itu, Presiden Joe Biden mengambil langkah signifikan untuk menyatukan aliansi yang dapat dikonfirmasi dalam pertemuan Camp David antara pemimpin Korea Selatan, AS, dan Jepang.Selanjutnya, kesepakatan ketiga negara tersebut untuk memperkuat kerja sama trilateral dan pembentukan Kelompok Konsultatif Nuklir (NCG) yang baru, membuat mereka memiliki informasi lebih lanjut mengenai Semenanjung Korea.Sementara itu mengenai ancaman Kim Jong-un dengan nuklir terhadap Korea Selatan dan AS, Kirby mengatakan bahwa ancaman dari pihak yang berupaya untuk menumbuhkan kekuatan militer termasuk kemampuan nuklir harus diperhatikan dengan serius.Dimana Kirby juga menambahkan bahwa Kim Jong-un seharusnya lebih fokus untuk berupaya dalam menyediakan pangan bagi rakyatnya daripada hanya mengembangkan kekuatan militernya.Kirby juga menyebut keharmonisan hubungan antara Korea Utara dan Rusia menjadi hal yang mengkhawatirkan baik Ukraina maupun AS dan Semenanjung Korea.