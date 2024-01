Volume Ekspor Kimchi Korsel Mencatatkan Angka Terbesar Tahun Lalu

Photo : YONHAP News

Volume ekspor Kimchi Korea Selatan mencatatkan angka terbesar pada tahun 2023. Sementara neraca perdagangan Kimchi mengalami defisit, namun defisit tersebut turun lebih dari 20 juta dolar AS dibandingkan tahun lalu.Menurut data statistik ekspor dan impor dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, volume ekspor Kimchi mencapai 44.041 ton, meningkat sebanyak 7,1% dari tahun 2022 lalu.Volume ekspor tahun 2023 merupakan yang terbesar, dengan melampaui rekor sebelumnya sebesar 42.544 ton pada tahun 2021.Jika dikonversikan dalam bentuk uang, maka nilainya mencapai 155,617 juta dolar AS, atau meningkat 10,5% dibandingkan setahun sebelumnya.Volume dan jumlah harga ekspor Kimchi masing-masing meningkat lebih dari 50% dibandingkan tahun 2018 silam.Hal itu dianalisis bahwa permintaan Kimchi meningkat di luar negeri karena makanan fermentasi itu dianggap sebagai makanan sehat dan meningkatkan kekebalan tubuh sejak adanya virus COVID-19.Tahun lalu, jumlah negara yang mengimpor Kimchi meningkat menjadi 92 negara, terbanyak selama ini. Jepang adalah negara yang paling banyak mengimpor Kimchi Korea dan disusul oleh Amerika Serikat. Jumlah ekspor Kimchi ke kedua negara itu melebihi 100 juta dolar AS, atau 65% dari seluruh ekspornya.Sementara itu, jumlah impor Kimchi di Korea Selatan mencatatkan angka 163,576 juta dolar AS, turun 3,4%. Kebanyakan kimchi yang diimpor Korea Selatan adalah buatan Cina.Akibat peningkatan ekspor dan penurunan impor Kimchi, maka neraca perdagangan mencapai defisit sebesar 7,959 juta dolar AS, menurun lebih dari 20 juta dolar AS dibandingkan tahun 2022.