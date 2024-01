2 Unit Pesawat Pembom AS B-1 Terlibat Dalam Latihan Militer Gabungan Dengan Jepang

Photo : YONHAP News

Di tengah situasi ancaman Korea Utara terhadap Korea Selatan yang semakin meningkat, dua unit pesawat pembom Amerika Serikat B-1 Lancer melakukan latihan militer gabungan, bersama pesawat dari Pasukan Seni Bela Diri Jepang di Laut Timur pada pekan lalu.Menurut Media khusus militer AS, Air & Space Forces, dua unit pesawat pembom B-1 ikut terlibat dalam latihan militer bersama dengan empat unit pesawat tempur F-15 dari Pasukan Bela Diri Jepang tanggal 18 Januari lalu.Komando Angkatan Udara AS untuk Pasifik (PACAF) menyatakan bahwa, latihan tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan pencegahan dan manajemen terhadap ancaman Korea Utara, serta mengembangkan strategi aliansi antara AS dan Jepang.Air & Space Forces menyatakan bahwa, pesawat tempur siluman Angkatan Udara AS, F-35 juga turut terlibat dalam latihan militer bersama dengan pesawat tempur Jepang pada tanggal 17 dan 19 Januari lalu di sekitar Okinawa.Latihan militer yang berlangsung di sekitar Semenanjung Korea itu cukup menyita perhatian, karena dilakukan di tengah situasi ketegangan akibat komentar ancaman Korea Utara terhadap Korea Selatan sejak akhir tahun lalu dan awal tahun ini, sebagai peringatan terhadap Korea Utara.