AS Akan Konsisten Dengan Komitmen Pertahanannya Untuk Korsel Dari Ancaman Korut

Photo : YONHAP News

Pemerintah Amerika Serikat (AS) kembali mengonfirmasi komitmen pertahanannya terhadap Korea Selatan yang tetap kukuh dalam menanggapi peluncuran rudal jelajah Korea Utara baru-baru ini.Juru Bicara Kementerian Pertahanan AS mengatakan kepada media Korea Selatan pada hari Rabu (24/01), bahwa program militer Korea Utara merupakan ancaman, dan AS akan teguh pada komitmennya untuk membela Korea Selatan dan Jepang serta mempertahankan perdamaian dan keamanan di wilayah.Dilanjutkan, bahwa AS terus mengawasi aktivitas Korea Utara dan tetap melakukan kerja sama dengan pemerintah Korea Selatan dan Jepang dalam melawan segala bentuk ancaman dari Korea Utara.Jubir tersebut juga mengatakan bahwa AS mendesak Korea Utara untuk menahan diri dalam melakukan aktivitas ancaman dan segera terlibat dalam upaya diplomasi yang serius dan berkelanjutan.Dia juga menyebut AS telah menegaskan bahwa tidak memiliki niat untuk bermusuhan dengan Korea Utara dan terbuka dengan upaya diplomasi tanpa syarat.