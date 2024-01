AS : Perang di Ukraina Bisa Berlangsung Lama Akibat Dukungan Senjata Korut untuk Rusia

Photo : YONHAP News

Seorang pejabat Kementerian Pertahanan Amerika Serikat menyatakan bahwa perang di Ukraina bisa berlangsung lebih lama karena dukungan senjata Korea Utara terhadap Rusia.Wakil Juru Bicara Kementerian Pertahanan AS, Sabrina Singh yang menerima pertanyaan apakah ada kekhawatiran tentang dukungan Korea Utara terhadap Rusia yang akan memperpanjang perang sementara AS berhenti mendukung Ukraina karena kurangnya anggaran.Dia mengatakan dukungan Korea Utara, Iran, dan negara lain ke Rusia bisa memperpanjang periode perang di Ukraina, dan hal tersebut sangat memprihatinkan.Saat ini, pemerintah AS tidak mampu mendukung Ukraina sejak akhir tahun lalu karena kongres tidak menyediakan anggaran tambahan.Sementara itu, Singh mengkritik peluncuran rudal jelajah strategis Korea Utara yang menimbulkan ketidakstabilan regional dan juga menegaskan komitmen pertahanan terhadap negara aliansi termasuk Korea Selatan dalam keadaan yang sangat kuat.