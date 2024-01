AS Tegaskan Komitmen Pertahanannya Untuk Korsel Setelah Uji Coba Rudal Korut

Photo : YONHAP News

Amerika Serikat telah menegaskan kembali komitmennya untuk pertahanan Korea Selatan dari ancaman Korea Utara, setelah Pyongyang melakukan uji coba rudal jelajah strategis baru pada hari Minggu (28/01) yang merupakan rudal jelajah strategis kedua dalam waktu kurang dari satu pekan.Juru Bicara Departemen Pertahanan AS mengatakan pada hari Minggu (28/01), bahwa Washington telah mengartikulasikan pemahamannya tentang ancaman yang ditimbulkan oleh program militer rezim Korut, serta komitmen AS terhadap pertahanan Korea Selatan dan Jepang termasuk pemeliharaan perdamaian dan stabilitas regional.Jubir itu menambahkan bahwa AS sedang memantau aktivitas Korea Utara dan akan terus bekerja sama dengan Seoul dan Tokyo untuk mengatasi ancaman yang ditimbulkan oleh Pyongyang.Jubir itu menambahkan, bahwa Korea Utara semakin terlibat dalam kegiatan militer yang mengancam dan tidak bertanggung jawab, termasuk peluncuran rudal. Sehingga AS mendesak Korea Utara untuk segera melakukan diplomasi yang serius dan berkelanjutan.Sebelumnya, Kepala Staf Gabungan (JCS) Korea Selatan mengatakan pada hari Minggu bahwa Korea Utara menembakkan sejumlah rudal jelajah di perairan lepas pantai kota pelabuhan Sinpo di Provinsi Hamgyong Selatan sekitar pukul 8 pagi.Peluncuran itu terjadi hanya empat hari setelah uji coba peluncuran pertama rudal jelajah strategis baru yang diberi nama Pulhwasal-3-31.