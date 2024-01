AS Sampaikan Keprihatinan Atas Uji Coba Senjata Korut Dalam Pertemuan Dengan Cina

Photo : YONHAP News

Pertemuan selama dua hari antara Penasihat Keamanan Nasional AS, Jake Sullivan, dan Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi di Bangkok, Thailand rampung dilaksanakan pada hari Sabtu (27/01) lalu.Pertemuan kedua pejabat diplomat tinggi digelar empat bulan kemudian setelah pembicaraan tertutup di Molta pada bulan September tahun lalu.Seorang pejabat senior pemerintah AS mengatakan, Sullivan menyampaikan kekhawatirannya tentang uji coba rudal jelajah strategis dan pengujian sistem senjata nuklir dari kapal selam yang dilakukan Korea Utara baru-baru ini, termasuk peningkatan kerja sama militer antara Korea Utara dan Rusia dengan pengiriman amunisi ke Moskow.Ditambahkan pula, bahwa AS mengungkapkan kekhawatiran tersebut secara langsung kepada Cina, mengingat pengaruhnya terhadap Pyongyang.Selama pembicaraan, Menteri Luar Negeri Wang Yi memperjelas posisi Cina terhadap Taiwan, hubungan AS dan Cina, serta membahas keprihatinan internasional dan regional.Sullivan juga menyerukan pengaruh Cina terhadap Iran untuk membantu meredakan ketegangan di kawasan Timur Tengah.Washington dan Beijing diperkirakan akan mengadakan pertemuan tingkat tinggi tambahan di bidang-bidang utama dalam waktu dekat, termasuk pembicaraan via telepon antara para pemimpin kedua negara.