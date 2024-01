AS Tengah Memantau Pergerakan Korut Terkait Peluncuran Rudal Jelajah

Photo : YONHAP News

Kementerian Pertahanan Amerika Serikat menyatakan pihaknya tengah memantau pergerakan Korea Utara terkait peluncuran rudal jelajah serta menekankan komitmen pertahanan AS terhadap Korea Selatan dan Jepang tetap kuat.Wakil Juru Bicara Pentagon, Sabrina Singh menyatakan pada hari Senin (29/01) waktu setempat, bahwa pihaknya terus memantau pengumuman terkait uji coba peluncuran rudal jelajah strategis Korea Utara.Ditambahkan pula, AS tetap menjaga sikap yang tegas terhadap ancaman program militer Korea Utara, dan akan berpegang teguh pada janji keamanan AS terhadap Korea Selatan dan Jepang.Sehubungan dengan peringatan Rusia atas dukungan Korea Selatan untuk Ukraina, Wakil Jubir Singh mengatakan bahwa negara-negara yang memiliki pandangan yang sama dengan AS berkoalisi untuk mendukung demokrasi dan negara berdaulat yang diserang negara tetangga, serta koalisi dukungan terhadap Ukraina adalah hal yang dinilai penting.