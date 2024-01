Jumlah Kunjungan WNA ke Korsel Tahun 2023 Mencapai 11 Juta Orang

Photo : YONHAP News

Jumlah kunjungan warga negara asing (WNA) yang mengunjungi Korea Selatan pada tahun 2023 mencapai lebih dari 11 juta orang, sehingga porsinya mencapai 63% dari jumlah kunjungan WNA sebelum pandemi COVID-19.Organisasi Pariwisata Korea (KTO) menyatakan pada hari Selasa (30/01) bahwa jumlah WNA tahun lalu mencapai 11.030.000 orang dengan meningkat 245% dibandingkan tahun sebelumnya.Jumlah WNA sempat berkurang ke 2,52 juta orang pada tahun 2020 dan turun ke kisaran 970 ribu orang tahun 2021 dari 17,5 juta orang di tahun 2019 lalu.Dari jumlah tersebut, warga negara Jepang tercatat paling banyak mengunjungi Korea Selatan dengan total 2,32 juta orang dan disusul Cina, Amerika Serikat, Taiwan, Vietnam, dan lainnya.Sementara itu, jumlah warga Korea Selatan yang bepergian ke luar negeri tahun lalu mencapai 22,72 juta orang.Pendapatan pariwisata dan pengeluaran pariwisata tahun 2023 masing-masing mencapai 13,5 miliar dolar AS dan 22,3 miliar dolar AS, sehingga keseimbangan pariwisata mengalami defisit senilai 8,8 miliar dolar AS.