Kemenlu Cina Menyebut Ingin Tetap Menjalin Hubungan Komunikasi Dengan Korsel

Photo : YONHAP News

Kementerian Luar Negeri Cina menyatakan bahwa pihaknya tetap ingin berkomunikasi dengan Korea Selatan.Juru Bicara Kemenlu Cina, Wang Wenbin menyatakan pada hari Senin (29/01) bahwa Menteri Luar Negeri Cina, Wang Yi telah mengirimkan surat ucapan selamat kepada Menteri Luar Negeri Cho Tae-yul, dan tetap berniat untuk melanjutkan komunikasi bilateral terkait pertukaran di masa depan antara Menteri Luar Negeri kedua negara.Menteri Cho yang diangkat pada tanggal 10 Januari lalu telah mengadakan pembicaraan via telepon dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Tony Blinken, dan kemudian telah bertukar salam via telepon bersama Menteri Luar Negeri Jepang Kamikawa Yoko, Menteri Luar Negeri Australia Penelope Wong, Menteri Luar Negeri Vietnam, Bùi Thanh Sơn, dan rekan diplomat lainnya.Namun, pembicaraan antara Menteri Luar Negeri antara Korea Selatan dan Cina belum dilaksanakan.Ada pihak yang berpendapat, penundaan pembicaraan via telepon antara Menteri Luar Negeri Cina dan Korea Selatan disebabkan karena jadwal yang padat Menteri Wang Yi di awal tahun, namun ada juga pihak yang mengatakan bahwa penundaan salam pertama antara kedua pihak menunjukkan kondisi hubungan kedua negara saat ini.