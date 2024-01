Jet Tempur F-16 AS Jatuh di Lepas Pantai Barat Korsel

Photo : YONHAP News

Sebuah jet tempur F-16 milik Amerika Serikat (AS) dilaporkan jatuh di lepas pantai barat Korea Selatan pada hari Rabu (31/01), saat dalam misi penerbangan.Angkatan Udara AS menyampaikan bahwa jet tempur yang dioperasikan oleh Pasukan AS di Korea Selatan jatuh di wilayah perairan dekat kota Gunsan di Provinsi Jeolla Utara sekitar pukul 08:40 waktu setempat.Dikabarkan bahwa pilot berhasil menyelamatkan diri dan kemudian dibawa ke rumah sakit dalam keadaan sadar dan stabil.Pasukan AS di Korea Selatan mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan mereka dan tim penyelamat Korea Selatan untuk dapat menyelamatkan pilot itu dengan cepat dan aman. Ditambahkan pula bahwa pihaknya akan berfokus pada proses pencarian pesawat dan menyelidiki penyebab kecelakaan tersebut.Insiden itu terjadi sekitar 50 hari setelah insiden yang juga melibatkan pesawat jet F-16 jatuh di perairan dekat Pulau Eocheong di lepas pantai Gunsan, lokasi pangkalan Angkatan Udara AS berada, pada tanggal 11 bulan Desember tahun lalu. Dimana pilot pesawat jet itu juga berhasil diselamatkan.