Hangang River Bus Akan Dioperasikan Mulai Oktober Mendatang

Photo : KBS News

Sebuah moda transportasi baru, 'Hangang River Bus' atau layanan bus air Sungai Han akan beroperasi mulai Oktober mendatang.Wali Kota Seoul, Oh Se-hoon mengumumkan rincian rencana 'Hangang River Bus' tersebut dalam konferensi media pada Kamis (01/02).Mulai bulan Oktober mendatang, bus air itu akan beroperasi di tujuh dermaga, yaitu Magok, Mangwon, Yeouido, Jamwon, Oksu, Ttukseom, dan Jamsil, yang memiliki permintaan atas transportasi umum dan pariwisata yang tinggi.Wali Kota Seoul menyampaikan bahwa ketika memilih dermaga tersebut, mereka mempertimbangkan karakteristik dan permintaan masing-masing kawasan, koneksi transportasi umum, aksesibilitas ke simpang susun dan tempat parkir, serta kedalaman perairan.Dia menambahkan jalur Gimpo-Seoul yang sebelumnya disebut sebagai jalur utama akan diajukan secara bertahap melalui konsultasi dengan pihak Kota Gimpo setelah tahun depan untuk meningkatkan aksesibilitas.Pemerintah Kota Seoul berencana mengoperasikan bus air itu di tujuh dermaga, dari Magok ke Jamsil sebanyak 68 kali dalam sehari dengan interval 15 menit pada jam masuk dan pulang kerja.Bus air ini menggunakan kapal hibrida ramah lingkungan yang mengeluarkan karbon dioksida 48% lebih rendah dibandingkan mesin diesel dan memiliki panjang 35 m, lebar 9,5 m, dan kecepatan rata-rata 31,5 km per jam atau kecepatan maksimum 37 km per jam.Transportasi air baru itu dapat memuat 199 orang dalam sekali perjalanan dan tersedia tempat duduk untuk semua penumpung.Tarif Hangang River Bus akan ditetapkan menjadi 3.000 won, sama sepertinya tarif bus yang beroperasi dari dan ke Seoul dan sekitarnya.Pemerintah Kota Seoul juga berencana untuk berdiskusi dengan pemerintah kota Incheon dan provinsi Gyeonggi untuk menerapkan diskon transportasi umum dan transfer di wilayah metropolitan.Pemerintah Kota Seoul akan meningkatkan akses jalan di tiga wilayah, yaitu Yeouido, Oksu, dan Ttukseom, supaya dapat berjalan kaki dari stasiun kereta bawah tanah ke dermaga dalam waktu 5 menit. Selain itu, pemerintah akan mengatur rute bus di empat wilayah, yaitu Magok, Mangwon , Jamwon, dan Jamsil yang jauh dari stasiun kereta bawah tanah.Setelah mengevaluasi penggunaanya nanti, pemerintah Kota Seoul berencana untuk memperbanyak jalurnya ke Sangam, Pulau Nodeul, Banpo, Seoul Forest, Ara Han River Gapmun Gimpo, dan Dangsan setelah tahun depan dan juga akan menambah jumlah unit kapalnya.