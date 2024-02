Wakil PM Korsel : Waktu dan Tingkat Penurunan Suku Bunga di Negara-Negara Utama Telah Meningkat

Photo : YONHAP News

Pemerintah Korea Selatan menilai ketidakpastian mengenai waktu dan tingkat penurunan suku bunga di negara-negara utama telah meningkat sehubungan dengan keputusan Bank Sentral Amerika Serikat (AS) The Federal Reserve (The Fed) untuk membekukan suku bunga acuan.Pemerintah Korea Selatan menyatakan bahwa pihaknya akan merespons dengan kewaspadaan khusus terkait keputusan The Fed tersebut kemudian mengumumkan rencananya untuk memperbaiki penilaian rendah terhadap pasar saham Korea Selatan dalam bulan ini.Wakil Perdana Menteri Urusan Perekonomian selaku Menteri Strategi dan Keuangan Korea Selatan, Choi Sang-mok mengatakannya dalam Konferensi Ekonomi Makro dan Keuangan Darurat yang diadakan di Federasi Bank Korea di Seoul pada Kamis (01/02).Selain Wakil Perdana Menteri Choi, konferensi itu dihadiri oleh Gubernur Bank Sentral Korea Lee Chang-yong, Ketua Komisi Urusan Keuangan Kim Joo-hyun, dan Ketua Badan Pengawas Keuangan Lee Bok-hyun.Terkait keputusan The Fed untuk membekukan suku bunga, Wakil Perdana Menteri Choi menganalisis bahwa perubahan sedikit meningkat di pasar saham karena penyusutan ekspektasi untuk penurunan suku bunga lebih awal di pasar keuangan global.Choi juga menilai bahwa situasi pasar keuangan dan valuta asing dalam negeri relatif stabil akhir-akhir ini, namun ada kekhawatiran mengenai potensi risiko internal dan eksternal, seperti perubahan kebijakan moneter di negara-negara besar dan pembiayaan proyek real estate. Oleh karena itu, pemerintah akan merespons secara tepat waktu sesuai dengan rencana untuk setiap situasi jika diperlukan.