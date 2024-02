Rusia dan Korut Tengah Bersiap Untuk Peningkatan Kerja Sama Pariwisata Bilateral

Photo : YONHAP News

Rusia dan Korea Utara diketahui saat ini sedang melakukan serangkaian persiapan dokumen bersama, yang dijadwalkan akan ditandatangani oleh kedua pemimpin, saat Presiden Rusia Vladimir Putin berkunjung ke Pyongyang.Duta Besar Rusia untuk Korea Utara, Alexander Matsegora menyatakan hal itu dalam wawancara dengan kantor berita Rusia TASS pada hari Rabu (07/02), bahwa saat ini kesepakatan untuk kunjungan Vladimir ke Pyongyang itu disimpulkan dengan proses persiapan dokumen yang akan ditandatangani dalam kunjungan tersebut.Ia menambahkan bahwa hal yang tengah dijalankan saat ini adalah terkait kesepakatan antara dua negara untuk berinteraksi dalam bidang pariwisata sipil. Namun Dubes Matsegora melanjutkan bahwa pembahasan tentang tanggal pasti kunjungan Putin ke Korea Utara masih belum dilakukan hingga kini.Menurut kantor berita Reuters, Matsegora pun tidak mempublikasikan rincian lainnya, kecuali kesepakatan untuk meningkatkan kerja sama di bidang pariwisata bilateral.Diketahui bahwa Rusia dan Korea Utara telah meningkatkan hubungan bilateral yang lebih erat setelah kedua pemimpin bertemu di Kosmodrom Vostochny, di Timur Jauh Rusia pada bulan September tahun lalu. Terlebih lagi diperkirakan kerja sama kedua negara yang lebih erat itu juga termasuk transaksi senjata, yang ditingkatkan dengan melibatkan bidang militer, teknologi antariksa, ekonomi, hingga budaya.Sementara itu, New York Times (NYT) di Amerika Serikat mengabarkan pada hari sebelumnya, bahwa Rusia telah melonggarkan sejumlah sanksi terhadap Korea Utara, bahkan meskipun PBB masih menerapkan sanksi terhadap rezim itu.Dengan pengurangan sanksi tersebut, maka Rusia telah mengizinkan penggunaan dana Korea Utara yang disimpan di lembaga keuangan negaranya sebesar 9 juta dolar AS dari total 30 juta dolar AS. Rusia diketahui mendukung pelonggaran sanksi PBB terhadap Korea Utara tersebut menyusul pasokan senjata Korea Utara ke Rusia.