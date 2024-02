KOSPI Ditutup, Naik 1,3% Dalam 2 Hari

Photo : YONHAP News

Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) ditutup dalam sesi perdagangan pada hari Rabu (07/02), di level 2.609.58, dengan naik 33,38 poin atau 1,3 % dibandingkan dengan angka penutupan sehari sebelumnya.Di bursa saham, investor individu melakukan aksi jual bersih senilai 1 triliun 264,1 miliar won, sementara investor asing dan institusi melakukan aksi beli bersih masing-masing 875,9 miliar won dan 396,5 miliar won.KOSDAQ yang didominasi oleh perusahaan-perusahaan teknologi ikut naik 4,89 poin atau 0,61%, dan ditutup di level 811,92.Di pasar valuta asing, nilai tukar mata uang won melemah 0,2 won terhadap dolar AS, mengakhiri perdagangan hari ini di angka 1.327,8 won per dolar AS.