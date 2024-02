Dukungan Dunia Internasional Untuk Korut Meningkat Setelah Pandemi COVID-19

Photo : YONHAP News

Jumlah dukungan dana dunia internasional untuk Korea Utara mengalami peningkatan pertama setelah pandemi COVID-19.Menurut data dari Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (UNOCHA), dukungan dunia internasional terhadap Korea Utara yang dijadwalkan hingga saat ini pada tahun 2024 mencapai 2,18 juta dolar AS atau 2,9 miliar won.Jumlah dukungan tersebut mengalami kenaikan pertama setelah mencatat rekor terendah pada tahun lalu senilai 1,52 juta dolar AS atau 2 miliar won.Selama periode pandemi COVID-19, Korea Utara menutup perbatasannya untuk mencegah virus COVID-19, sehingga dukungan dunia internasional sulit dilaksanakan.Namun, Korea Utara mulai kembali membuka diri dengan negara-negara lain sejak pertengahan tahun lalu, sehingga dukungan kemanusiaan dunia internasional diperkirakan meningkat secara lebih signifikan.Swiss adalah satu-satunya negara yang membantu Korea Utara, sehingga dana sebesar 2,18 juta dolar AS didominasi oleh Swiss.Swiss berencana untuk mendukung Korea Utara melalui UNICEF, Badan Kerja Sama Pengembangan Swiss, Badan Dukungan Kemanusiaan Swiss, dan beberapa lembaga lainnya.