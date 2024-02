Menlu Korsel Bertemu Utusan Khusus HAM Korut Dari Kemenlu AS di Seoul

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Cho Tae-yul dan Utusan Khusus HAM Korea Utara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Julie Turner bertemu di Seoul pada hari Kamis (15/02).Dalam pertemuan itu, mereka membahas langkah-langkah kerja sama untuk meningkatkan jaminan HAM di Korea Utara.Menteri Cho mengungkapkan kekhawatirannya bahwa pelanggaran HAM di Korea Utara masih sangat serius, walaupun telah 10 tahun dirilisnya laporan Komisi Penyelidikan PBB (COI) yang menunjukkan kejamnya pelanggaran HAM di rezim komunis itu.Menteri Korea Selatan itu juga mengharapkan bahwa Korea Selatan, AS, dan Jepang dapat secara bersama untuk berperan sebagai anggota Dewan Keamanan PBB dan dapat memperdalam kerja sama untuk HAM Korea Utara di masyarakat internasional, dengan memanfaatkan hubungan Korea Selatan dan AS, yang diperkuat.Menteri Cho kemudian meminta AS untuk memperhatikan dan bekerja sama dalam rencana Korea Selatan dalam menyuarakan isu HAM Korea Utara di masyarakat internasional, dan Turner pun menyetujinya.Menteri Cho juga menyatakan niatnya untuk memperkuat upaya diplomatik untuk segera menyelesaikan masalah pembelot Korea Utara, korban penculikan, tahanan sipil, dan tahanan militer Korea Selatan.Selama berada di Korea Selatan, Turner akan menemui beberapa tokoh terkait HAM Korea Utara dan menghadiri upacara peringatan 10 tahun dirilisnya laporan COI.