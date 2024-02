AS Mendukung Kontak Diplomatik Antara Korut dan Jepang

Photo : YONHAP News

Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengatakan pihaknya kembali mengonfirmasi untuk menganalisis dengan hati-hati terkait pesan adik perempuan pemimpin Korea Utara, Kim Yo-jong yang dilontarkan baru-baru ini mengenai niat rezimnya untuk meningkatkan hubungan dengan Jepang.Sementara Washington juga berulang kali berkomitmen akan terus berupaya untuk mewujudkan denuklirisasi sepenuhnya di Semenanjung Korea.Dalam konferensi pers pada hari Selasa (20/02) waktu setempat, Wakil Juru Bicara Kementerian Pertahanan AS, Sabrina Singh membuat pernyataan tersebut ketika ditanya apakah AS mendukung dialog antara Korea Utara dan Jepang untuk menjalin hubungan bilateral mereka.Dia melanjutkan bahwa AS menyetujui upaya diplomatik antara kedua negara, bahkan AS pun bersedia untuk melakukan kontak diplomatik, jika diinginkan oleh Korea Utara. Selanjutnya Singh mengatakan Washington wajar menyambut hangat jika dialog serupa akan bisa dilanjutkan dengan tercapainya keamanan regional.Sebelumnya Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Matthew Miller mengatakan pihaknya akan meninjau respons pemerintah Jepang terkait dan juga mengungkapkan bahwa kebijakan AS untuk denuklirisasi lengkap di Semenanjung Korea tetap dipertahankan dan bahkan tidak akan diubah.Dalam sebuah pernyataan pada tanggal 15 Februari, Kim Yo-jong menyampaikan bahwa Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mungkin dapat mengunjungi Pyongyang jika Tokyo tidak menjadikan masalah penculikan sebagai hambatan bagi kedua negara pada hubungan masa depan.