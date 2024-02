Pemerintah AS Menjatuhkan Sanksi Untuk Rusia dan Pihak Yang Terlibat Dalam Invasi ke Ukraina

Photo : YONHAP News

Pemerintah AS berencana untuk menjatuhkan sanksi terhadap lebih dari 500 pihak yang terlibat dengan Rusia dalam invasi ke Ukraina.Hal tersebut disampaikan oleh kantor berita AFP pada tanggal 22 Februari mengutip Juru Bicara Kementerian Keuangan AS.Juru bicara Kementerian Keuangan AS menyatakan bahwa sanksi yang akan diumumkan pada tanggal 23 Februari menargetkan Rusia, yang terdiri dari para pihak yang membantu Rusia, serta mesin perang yang digunakan oleh Rusia.Sebelumnya, Presiden AS Joe Biden mengatakan kepada media setelah bertemu dengan keluarga mendiang tokoh oposisi Rusia, Alexei Navalny di California, bahwa pihaknya akan memberikan sanksi kepada Putin, yang bertanggung jawab atas kematian Navalny.