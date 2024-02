Pengacara Kwon Akan Ajukan Banding Untuk Hindari Ekstradisi ke AS

Photo : YONHAP News

Kuasa hukum Kwon Do-hyeong mengatakan, bahwa Kwon akan melanjutkan perjuangan hukum untuk menghindari ekstradisi ke Amerika Serikat, setelah pengadilan di Montenegro menjatuhkan putusan ekstradisi ke AS kepada kliennya atas tuduhan penipuan.Goran Rodic, perwakilan hukum Kwon di Podgorica, dilaporkan mengatakan kepada Bloomberg News pada hari Kamis (22/02) bahwa ia yakin keputusan tersebut tidak akan bertahan di Pengadilan Banding dan akan gagal seperti dua upaya sebelumnya.Pernyataan tersebut muncul sehari setelah Pengadilan Tinggi di ibukota Montenegro, Podgorica, memutuskan ekstradisi Kwon ke AS, dan menolak permintaan Korea Selatan untuk mengekstradisinya.Rodic menyatakan niatnya untuk mengajukan banding untuk membatalkan putusan tersebut, dengan mengklaim bahwa pengadilan gagal menilai fakta-fakta kasus tersebut dengan benar, tanpa menjelaskan lebih lanjut.Jika Kwon diekstradisi ke Amerika Serikat, maka ia diperkirakan akan menerima hukuman berat. Di Korea Selatan, hukuman maksimum untuk kejahatan ekonomi adalah sekitar 40 tahun, namun para ahli mengatakan bahwa dia dapat dijatuhi hukuman lebih dari 100 tahun penjara karena penipuan keuangan di AS.Kwon adalah tokoh kunci dalam jatuhnya Terraform Labs dan koin Luna pada Mei 2022 lalu, kemudian ia melarikan diri ke Singapura, Dubai, dan Serbia sebelum ditangkap di bandara Podgorica pada Maret tahun lalu, karena mencoba terbang ke luar negeri dengan menggunakan paspor palsu. Runtuhnya perusahaan tersebut diperkirakan telah menyebabkan kerugian investor dengan mencapai lebih dari 50 triliun won, atau sekitar 37 miliar dolar AS, di seluruh dunia.