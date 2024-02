Menlu Korsel Minta G20 Dapat Berperan Dalam Manajemen Masalah Korut

Photo : KBS News

Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Tae-yul menyatakan bahwa ia meminta agar G20 dapat memberikan peran yang penting dalam penanganan masalah Korea Utara, dalam sesi pertemuan Menteri Luar Negeri negara anggota G20 yang digelar di Rio de Janeiro, Brasil.Menurut Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, Menlu Cho meminta peran yang aktif G20 agar dunia internasional dapat mengambil langkah yang tegas dalam menangani tindakan ilegal Korea Utara, seperti pengembangan nuklir dan misil rezim tersebut. Tidak hanya itu, kerja sama antara Korea Utara dan Rusia, pelanggaran resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) juga turut disebutkan.Menteri Cho mengatakan, Korea Utara terus mengembangkan misil dan nuklirnya dengan mengabaikan jaminan HAM masyarakat Korea Utara.Dia juga menekankan bahwa G20 harus meningkatkan kerja sama terhadap isu global seperti perubahan iklim, manajemen terhadap transfer ke sektor digital, langkah pengembangan yang konsisten, dan lainnya.Sehubungan dengan invasi Rusia ke Ukraina, Menteri Cho mengatakan bahwa pemerintah Korea Selatan tetap berupaya untuk mewujudkan perdamaian dan restorasi Ukraina melalui 'inisiatif koalisi untuk perdamaian Ukraina' yang disepakati pada bulan Juli tahun lalu.Sementara itu, Menteri Cho juga membahas langkah kerja sama di sela pertemuan G20 kali ini melalui pertemuan bilateral dengan Kanada, Indonesia, Jepang, Portugis, Perancis, Jerman, Argentina, Italia, dan beberapa negara lain.Selain itu, Korea Selatan juga akan mendukung pemulihan keamanan Haiti melalui partisipasi di pertemuan 'Rising to the Challenge on Haiti' yang diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Brasil, dan PBB.Setelah gelaran G20 selesai, Menteri Cho dijadwalkan akan bertolak ke AS untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Tony Blinken pada tanggal 28 Februari mendatang.