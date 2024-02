Pemerintah Korsel Akan Berikan Dukungan Penuh Bagi Para Pelaku Bisnis di AS

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Korea Selatan yang tengah berkunjung ke New York, AS menyampaikan komitmennya kepada para pelaku bisnis dan perusahaan yang aktif di negara tersebut, bahwa pemerintah akan memberikan dukungan penuh yang dibutuhkan untuk meningkatkan ekspor, penawaran, serta merintis pasar baru.Menurut Kementerian Luar Negeri di Seoul, dalam pertemuan dengan para pelaku bisnis Korea Selatan di New York pada hari Sabtu (24/02), Menteri Cho Tae-yeol mengimbau pentingnya untuk bersinergi sebagai tim yang utuh antara sektor publik dan swasta, khususnya di era konvergensi ekonomi dan keamanan.Kemenlu membeberkan bahwa berdasarkan permintaan dari para pelaku bisnis, Menteri Cho berencana akan membahas peningkatan kerja sama ekonomi antara Korea Selatan dan AS dalam serangkaian pertemuan dengan para pejabat senior pemerintah Washington.Sebagai perjalanan pertamanya ke AS setelah dilantik, Menteri Cho dijadwalkan akan bertemu dengan rekannya dari AS, Antony Blinken di Washington pada hari Rabu (28/02) mendatang.