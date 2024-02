Steven Yeun Memenangkan SAG Award Atas Penampilan Luar Biasa di Serial Netflix 'Beef'

Photo : YONHAP News

Aktor Amerika keturunan Korea Steven, Yeun memenangkan penghargaan Aktor Terbaik di Screen Actors Guild Awards (SAG) sebagai apresiasi atas penampilannya yang luar biasa dalam serial Netflix berjudul “Beef” di kategori 'Outstanding Performance by a Male Actor in a Television Movie or Limited Series'.Yeun dianugerahi penghargaan Aktor Terbaik dalam kategori film dan acara TV di gelaran SAG ke-30 yang berlangsung di Los Angeles, AS pada hari Minggu (25/02) waktu setempat.Demikian Steven Yeun berhasil menyapu empat piala utama di kategori acara TV di Amerika Serikat, menyusul penghargaan Aktor Pria Terbaik di tiga penghargaan besar lainnya, seperti Golden Globes, Primetime Emmy Awards, dan Critics Choice Awards tahun ini.Sementara itu Ali Wong, pemeran “Beef” lainnya, juga mendapatkan apresiasi sebagai Aktris Terbaik dalam kategori yang sama, sehingga drama serial Beef berhasil membawa pulang empat piala utama dalam SAG.Disutradarai dan ditulis oleh sutradara Korea-Amerika, Lee Sung-jin, “Beef” dibintangi oleh Steven Yeun dan aktor Korea-Amerika lainnya. Drama komedi hitam ini disoroti dengan menggambarkan karakter utama yang mengalami konflik batin setelah insiden berkendara ugal-ugalan di jalanan.