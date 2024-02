KOSPI Turun Dua Hari Berturut-turut Akibat Sentimen Negatif 'Corporate Value-up Program'

Photo : YONHAP News

Indeks Harga Saham Gabungan Korea Selatan (KOSPI) mengalami penurunan selama dua hari berturut-turut.Sentimen negatif berpengaruh pada penurunan KOSPI karena program dukungan pemerintah Korea Selatan yakni 'Program Peningkatan Nilai Perusahaan' atau 'Corporate Value-up Program' dinilai tidak memadai.KOSPI ditutup dalam sesi perdagangan pada hari Selasa (27/02) di level 2.625,05, turun 22,03 poin atau 0,83% dibandingkan dengan angka penutupan sehari sebelumnya.​Sementara itu KOSDAQ yang didominasi oleh perusahaan-perusahaan teknologi ikut turun 13,65 poin atau 1,57%, dan ditutup pada level 853,75.Di pasar valuta asing, nilai tukar mata uang won menguat 10,0 won terhadap dolar AS, mengakhiri perdagangan hari ini di angka 1.331 won per dolar AS.