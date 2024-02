Produser Seventeen 'Bumzu' Mendapatkan Royalti Terbanyak Tahun Lalu

Photo : YONHAP News

Produser grup Seventeen, Bumzu dikonfirmasi menerima pendapatan hak cipta atau royalti yang paling banyak pada tahun lalu.Asosiasi Hak Cipta Musik Korea Selatan menyatakan bahwa, produser merangkap penyanyi dan penulis lagu dengan nama Kye Beom-ju atau yang lebih dikenal Bumzu, menyapu bersih semua penghargaan utama dalam kategori lirik dan komposisi populer di Penghargaan Hak Cipta KOMCA ke-10 yang digelar pada hari Senin (26/02) lalu.Bumzu yang membuat lagu hit Seventeen, menjadi produser yang menerima pendapatan terbanyak pada tahun lalu, bersama dengan komposer Cho Young-soo yang menerima penghargaan di kategori aransemen populer selama empat tahun berturut-turut.Dalam kategori lagu anak-anak, komposer Lee Sang-hee juga mempertahankan gelarnya sebanyak keempat kali berturut-turut, dan di kategori klasik, komposer Yiruma meraih kemenangan untuk ketiga kalinya secara berturut-turut.Selain itu, penghargaan bidang musik Korea diberikan kepada Han Tae-soo yang membuat lagu "Beautiful Country."Sementara itu, lagu 'Song of the Year' yang diberikan untuk lagu yang memiliki royalti tertinggi di bidang musik streaming diraih oleh "Our Blues" oleh Lim Young-woong.Penyanyi Cho Yong-pil dimasukkan ke dalam 'KOMCA Hall of Fame', yang memberikan penghargaan kepada musisi yang telah berkontribusi terhadap perkembangan industri musik dan hak cipta musik di Korea Selatan.Penyanyi Yoon Hang-gi, penyiar Im Baek-chun, dan Kim Hyun-joo juga mendapatkan penghargaan pengembangan budaya musik Korea.