Perusahaan Korsel di AS Dorong Pembentukan Ekosistem Rantai Pasokan dan Ciptakan Lapangan Kerja

Photo : YONHAP News

Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan Korea Selatan yang beroperasi di Amerika Serikat (AS) telah memberikan kontribusi dalam membentuk ekosistem rantai pasokan yang kuat dan menciptakan lapangan kerja yang layak di AS.Lael Brainard, Direktur Dewan Ekonomi Nasional (NEC), mempresentasikan penilaian tersebut pada hari Selasa (27/02) dalam sebuah pertemuan di Gedung Putih dengan Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Tae-yul, yang sedang berkunjung ke AS.Menurut siaran pers Kementerian Luar Negeri di Seoul, Brainard menyerukan kerja sama bilateral yang berkelanjutan, dengan mengatakan bahwa bisnis Korea Selatan yang beroperasi di AS dan perusahaan-perusahaan AS di Korea Selatan, telah memberikan kontribusi besar dalam membentuk ekosistem rantai pasokan yang lebih kuat dan menciptakan lapangan kerja yang layak di AS.Menteri Cho mengatakan bahwa berkat konsultasi yang erat antara pemerintah AS dan pemerintah Seoul dalam proses penerapan kebijakan ekonominya, seperti CHIPS dan Science Act, serta Inflation Reduction Act, kedua negara telah mencapai hasil yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.Dia meminta kerja sama yang berkelanjutan dan pertimbangan khusus dari pemerintah AS untuk memastikan para pelaku bisnis Korea Selatan di AS dapat menerima perlakuan serta insentif yang sepadan dengan investasi dan kontribusi mereka di AS.Menteri Cho kemudian menekankan pentingnya kerja sama antara kedua negara dalam upaya untuk bersama-sama menanggapi krisis global yang kompleks, dan untuk meningkatkan keamanan ekonomi.