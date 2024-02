Korsel dan AS Akan Menggelar Latihan Gabungan 'Freedom Shield' Awal Bulan Maret

Photo : KBS News

Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) akan menggelar latihan militer gabungan yang disebut "Freedom Shield" pada awal bulan Maret mendatang.Latihan 'Freedom Shield' dijadwalkan akan berlangsung selama 11 hari mulai hari Senin 4 Maret hingga 14 Maret mendatang, sebagai latihan gabungan reguler yang akan berfokus pada operasi di berbagai lingkup keamanan dan tanggapan terhadap ancaman Korea Utara.Kepala Staf Gabungan (JCS) Seoul dan Komando Pasukan Gabungan Korea Selatan-AS pada hari Rabu (28/02) mengatakan selama latihan tersebut, kedua sekutu akan mengadakan berbagai latihan lapangan gabungan di laut, darat, dan udara, untuk meningkatkan inter-operabilitas serta kemampuan operasi gabungan aliansi.Selanjutnya JCS menuturkan, bahwa latihan yang direncanakan akan berfokus pada operasi yang memanfaatkan aset darat, laut, udara, dunia maya, dan luar angkasa serta menetralisir ancaman Korea Utara. Hal itu didasarkan pada skenario yang mencerminkan beragam ancaman keamanan, yang akan semakin memperkuat postur pertahanan gabungan.Militer Korea Selatan dan AS sebelumnya telah melakukan sebanyak 23 kali latihan manuver lapangan, dalam rentang waktu bulan Maret hingga April tahun lalu. Namun latihan manuver kali ini diketahui akan berlangsung sebanyak 47 kali hanya dalam bulan Maret tahun ini.Disebutkan pula, bahwa kedua negara akan siaga penuh terhadap potensi terjadinya bentrokan dengan Korea Utara selama periode latihan gabungan tersebut.Di sisi lain, Menteri Pertahanan Korea Selatan dan AS pada hari Rabu menggelar pembicaraan via telepon, dan sepakat untuk mengambil tanggapan yang tegas terkait kerja sama militer antara Korea Utara dan Rusia, termasuk transaksi senjata ilegal.