Album 'FML' Seventeen Menduduki Posisi Puncak Dalam Penjualan Album Global 2023

Photo : YONHAP News

Album "FML" dari grup K-pop Seventeen dinobatkan sebagai album yang paling banyak terjual secara global tahun lalu.Menurut Federasi Internasional Industri Fonografi (IFPI), mini album kesepuluh dari boyband Korea Selatan itu menduduki posisi teratas dalam Tangga Album Global 2023, yang diumumkan pada hari Selasa (27/02), dengan penjualan kumulatif mencapai 6,27 juta keping di seluruh dunia.Boyband Korea Selatan lainnya, Stray Kids, berada di posisi kedua dengan album "★★★★★ (5-STAR)," diikuti oleh lagu "One Thing At A Time" dari bintang country AS Morgan Wallen, dan "Midnight" dari Taylor Swift.Grup K-pop NCT Dream juga masuk dalam sepuluh besar, dan menduduki peringkat keenam dengan "ISTJ."Seventeen dan Stray Kids juga berada di peringkat kedelapan dan kesembilan dengan "Seventeen Heaven" dan "Rockstar". Dengan demikian, grup-grup K-pop mendapatkan setengah dari sepuluh posisi teratas dalam tangga album IFPI.IFPI mewakili sekitar 8.000 anggota perusahaan rekaman global dan Global Artist Chart-nya mengurutkan artis berdasarkan penjualan album fisik, unduhan lagu digital, serta angka streaming audio dan video.