Menlu Korsel dan AS Bahas Kerja Sama Untuk Hadapi Provokasi Korut

Photo : YONHAP News

Para diplomat tinggi Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) menggelar pertemuan pada hari Rabu (28/02) dan mendiskusikan berbagai cara untuk mengoordinasikan tanggapan mereka terhadap provokasi Korea Utara.Menteri Luar Negeri Cho Tae-yul dan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengadakan pembicaraan di Washington untuk membahas pentingnya koordinasi yang erat antara Korea Selatan dan AS serta antara Korea Selatan, AS dan Jepang. Ada spekulasi bahwa Korea Utara berpotensi akan meningkatkan provokasinya menjelang pemilihan umum di Korea Selatan pada bulan April dan pemilihan presiden AS pada bulan November mendatang.Dalam pertemuan bilateral pertama sejak Cho menjabat sebagai menteri luar negeri bulan lalu, kedua pihak juga diyakini telah mendiskusikan tanggapan terhadap langkah Korea Utara dalam mendefinisikan kembali hubungan dengan Korea Selatan, dan berbagi pendapat tentang kemungkinan pertemuan puncak antara Korea Utara dan Jepang.Dalam pidato pembukaannya, Cho mengatakan bahwa kedua negara bersatu dalam mengutuk retorika dan tindakan Korea Utara yang semakin provokatif yang melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB, termasuk ekspor amunisi dan rudal balistik ke Rusia.Menlu Cho juga menyebut bahwa kedua negara bersatu dalam mendukung Ukraina, bersatu dalam mengutuk serangan Houthi, dan bekerja sama dalam menegakkan hak-hak navigasi dan kebebasan di Teluk Aden.Dia juga menekankan bahwa memperkuat kerja sama trilateral antara Korea Selatan, AS, dan Jepang sangat penting untuk mengatasi tantangan keamanan bersama, mendorong stabilitas dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik.Sementara itu Blinken mengatakan bahwa kemitraan antara Seoul dan Washington telah menjadi lebih kuat secara bilateral, regional, dan global, yang sebagian besar disebabkan oleh kepemimpinan Korea Selatan yang luar biasa.