Ekspor Bulan Februari Naik 4,8 Persen

Photo : YONHAP News

Kementerian Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya menyatakan bahwa nilai ekspor Korea Selatan pada bulan lalu mencapai 52,41 miliar dolar Amerika dengan mengalami peningkatan 4,8 persen. Sementara itu, nilai impor menurun sebesar 13,1 persen menjadi 48,11 miliar dolar Amerika.Neraca perdagangan mencapai surplus senilai 4,29 miliar dolar Amerika, menandai surplus selama 9 bulan berturut-turut.Khususnya, ekspor semikonduktor meningkat lebih dari 66 persen dibandingkan bulan yang sama pada tahun lalu dengan mencapai 9,9 miliar dolar Amerika.Ekspor semikonduktor tipe memori volatil dan semikonduktor tipe memori non-volatil masing-masing meningkat 108,1 persen dan 34,2 persen.Akibat penurunan semikonduktor ​tipe memori volatil, harga Dram dan NAND masing-masing naik 6,6 persen dan 0,8 persen.Nilai ekspor semikonduktor ke China dan AS masing-masing meningkat 26,7 persen dan 146,3 persen.Diantara ekspor display, ekspor OLED meningkat 12,7 persen.Sementara, ekspor ponsel pintar meningkat 57,5 persen, namun ekspor bahan baku menurun 31,9 persen, sehingga mencapai minus 16,5 persen.Ekspor di bidang petrokimia dan otomotif masing-masing menurun 3,1 persen dan 7,8 persen.Ekspor ke China mencatat surplus untuk pertama kali dalam 17 bulan sejak bulan September tahun 2022 lalu, dan ekspor ke AS juga mencapai titik tertinggi senilai 9,8 miliar dolar Amerika menurut data pada bulan Februari.Ekspor ke negara ASEAN meningkat 1,4 persen berkat peningkatan ekspor ke Vietnam.Impor menurun 13,1 persen karena penurunan impor gas alam dan batu-bara.Menteri Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Ahn Duk-geun mengatakan bahwa ekspor rata-rata per hari mengalami peningkatan dua digit, dan ekspor cenderung terus meningkat sehingga pihaknya akan mendukung ekspor agar bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di Korea Selatan.