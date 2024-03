TWICE Menduduki Puncak Tangga Album Billboard 200 dengan 'With YOU-th'

Photo : YONHAP News

Girl grup K-pop TWICE berhasil menduduki puncak tangga album utama Billboard dengan album mini terbarunya.Billboard menyatakan dalam pratinjau untuk tangga lagu terbaru pada hari Minggu (3/3) bahwa TWICE menduduki puncak tangga album Billboard 200 dengan album mini ke-13 mereka 'With YOU-th'. Dengan kata lain, album ini berhasil mengalahkan album-album populer lainnya, seperti 'One Thing At A Time' oleh Morgan Wallen dan 'Vultures 1' oleh Ye dan Ty Dolla $ign.Billboard mengatakan bahwa lagu-lagu album 'With YOU-th' sebagian besar berbahasa Korea dan menjadi album ke-24 yang sebagian besar tidak berbahasa Inggris yang mencapai nomor satu dan yang pertama tahun 2024.Hal ini adalah pertama kalinya bagi TWICE mencapai posisi puncak dalam tangga lagu Billboard. TWICE menjadi girl grup K-pop ketiga yang berhasil meraih prestasi ini setelah BLACKPINK dan NewJeans, serta menjadi grup K-pop kedelapan yang menduduki puncak tangga setelah BTS, SuperM, Stray Kids, BLACKPINK, TOMORROW X TOGETHER, NewJeans, dan ATEEZ.Album 'With YOU-th' terdiri dari enam lagu termasuk lagu utama, 'One Spark', dan lagu yang dirilis sebelumnya 'I Got You'.Tangga lagu Billboard 200 menempatkan album-album paling populer dalam seminggu di Amerika Serikat berdasarkan konsumsi multi-metrik yang diukur dari penjualan album tradisional, streaming, dan unduhan lagu digital.