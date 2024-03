Photo : YONHAP News

Perekonomian Korea Selatan di tahun 2023 tumbuh 1,4% dibandingkan tahun sebelumnya.Menurut Bank Sentral Korea (BOK) pada Selasa (05/03), Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2023 meningkat 1,4%, sedangkan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per-kapita mencapai 33.745 dolar AS, meningkat 2,6% dibandingkan tahun sebelumnya.PNB per-kapita melampaui 30.000 dolar AS untuk pertama kalinya pada tahun 2017, dan mencapai 35.523 dolar AS pada tahun 2021. Angka tersebut merosot 7,4% pada tahun 2022, namun meningkat kembali pada tahun 2023 lalu.Pada kuartal keempat tahun 2023 lalu, PDB meningkat 0,6%, sedangkan PNB per-kapita naik tipis sebesar 0,1% dibandingkan kuartal sebelumnya.Ekspor Korea Selatan pada kuartal keempat tahun 2023 meningkat 3,5%, sementara impor juga mengalami peningkatan sebesar 1,4%.