Harga Bitcoin Terus Naik, Mencapai Titik Tertinggi Sepanjang Sejarah

Photo : KBS News

Harga Bitcoin (BTC) mencapai level tertinggi sepanjang masa dengan melampaui kisaran 69.000 dolar AS pada hari Selasa (05/03). Harga Bitcoin yang melambung tinggi ini terjadi selama 28 bulan terakhir.Harga mata uang kripto paling populer di dunia, BTC sempat berada di posisi lebih dari 69,300 dolar AS pada sekitar pukul 00.00 Rabu (06/03) waktu Korea selama sesi tersebut.Harga Bitcoin melonjak 160% sejak bulan Oktober tahun lalu, dan bahkan naik lebih dari 40% pada bulan Februari saja. Harga Bitcoin belakangan ini melonjak karena dana yang mengalir dengan deras ke industri kripto, seiring dengan kehadiran Bitcoin Exchange Traded Fund (ETF) yang telah disetujui pada Januari tahun ini.Jumlah uang yang mengalir diperkirakan mencapai 7,55 miliar dolar AS atau 10 triliun won pada akhir Februari lalu.Pasar mata uang kripto begitu berkembang pesat, sedangkan pasar saham justru melemah karena terkena dampak dari laporan mengenai penurunan penjualan iPhone di Cina, turunnya pengiriman Tesla dari Cina, serta tertutupnya pabrik Tesla di Jerman.