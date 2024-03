'Pentingnya Dukungan Konsisten AS', Yoon Bertemu dengan Delegasi CSIS AS

Photo : YONHAP News

Pada hari Rabu (06/03) Presiden Yoon Suk Yeol mengadakan pertemuan dengan delegasi Pusat Kajian Streategis Internasional (Center for Strategis and Internasional Studies, CSIS), termasuk ketua John Hamre, di Seoul untuk berdiskusi mengenai cara mengembangkan hubungan Seoul dan Washington, serta situasi regional utama dan internasional.Dalam pertemuan itu, presiden Yoon memuji banyaknya peran yang dilakukan oleh CSIS sejauh ini sebagai pendukung kuat aliansi Korea Selatan dan Amerika Serikat, termasuk pelaksanaan forum tahunan kedua negara.Adapun Yoon mengimbau pentingnya dukungan Washington yang teguh dan konsisten terhadap aliansi Korea Selatan dan AS, dengan mengharapkan agar CSIS akan menjadi titik sentral dalam proses tersebut.Sebagai tanggapannya, ketua Hamre mengatakan persekutuan kedua negara dinilai mengambil lompatan lebih jauh ke depan sejak presiden Yoon menjabat.Kunjungan presiden Yoon ke Washington dan KTT antara Korea Selatan, AS, dan Jepang yang digelar tahun lalu, telah menjadi tonggak sejarah yang secara simbolis menunjukkan pencapaian aliansi Korea Selatan dan AS.