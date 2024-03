Korsel Investasi 6,8 Triliun Won untuk Peningkatan Sistem Persenjataan

Photo : KBS News

Badan Administrasi Program Akuisisi Pertahanan Korea Selatan (DAPA) akan menaruh investasi senilai 6,8 triliun Won di tahun 2024 untuk meningkatkan sistem persenjataan.Investasi tersebut bertujuan untuk memperkuat respons tiga sumbu "Three-Axis System", yaitu rantai pembunuhan (Kill Chain), sistem pertahanan rudal Korsel dan sistem pembalasan massal terhadap ancaman rudal nuklir Korea Utara.Untuk memperkuat rantai pembunuhan, kapal selam strategis berbobot 3.000 ton dan kapal perusak Aegis generasi baru akan dikirimkan ke militer Korsel tahun ini.Selain itu, peluru kendali darat ke udara jarak jauh yang dapat mencegat pesawat dan rudal balistik Korea Utara pun akan dikembangkan dalam tahun ini.2,4 triliun won dialokasikan dalam penelitian dan pengembangan teknologi pertahanan, seperti satelit pengintaian militer.Menyusul peluncuran satelit pengintai, satelit komunikasi orbit rendah juga akan diluncurukan satu per satu pada awal bulan April mendatang. Lokasi peluncuran satelit khusus juga akan dipersiapkan untuk pertahanan dalam negeri.DAPA berencana untuk memperkuat investasi penelitian dan pengembangan di sektor persenjataan teknologi mutakhir masa depan, serta memperluas dukungan kebijakan untuk mempertahankan daya saing global K-Defense.Volume ekspor industri pertahanannya akan ditingkatkan menjadi 20 miliar dolar AS tahun ini untuk mencapai target peringkat keempat terbesar dunia tahun 2027. Kerjasama industri pertahanan dengan AS, Inggris dan negara-negara lainnya juga akan diperluas.