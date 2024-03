Kemenhan Korsel Akan Wujudkan Perdamaian Berbasis Kekuatan

Photo : KBS News

Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) akan menggelar 'latihan simulasi pan-pemerintah (pan-government)' pada tahun ini berbasis skenario penggunaan nuklir Korea Utara.Kementerian Pertahanan Korea Selatan menyatakan bahwa pihaknya akan mewujudkan perdamaian berbasis kekuatan dengan meningkatkan kemampuan pertahanan, membentuk jaringan keamanan global, dan menyediakan kemampuan pertahanan strategis.Kementerian tersebut berencana untuk memperkuat 'sistem pencegahan yang diperluas' oleh AS terhadap Korea Selatan dengan menyediakan pedoman pengoperasian nuklir bersama, latihan simulasi menghadapi serangan nuklir Korea Utara, dan lain sebagainya.Secara khusus pihaknya akan menggelar latihan simulasi pan-pemeirntah antar dua negara dalam menghadapi skenario penggunaan nuklir Korea Utara, termasuk latihan militer lainnya antara dua negara secara bertahap setelah latihan militer gabungan antara Korea Selatan dan AS pada semester kedua tahun ini.Selain itu, kedua negara juga akan menggelar pertemuan Menteri Pertahanan negara anggota Komando PBB (UNC) secara reguler mulai tahun ini, serta memperkuat koalisi keamanan secara global.Kemenhan Korea Selatan memperbaiki kinerja F-15K, dan menyelesaikan pengembangan rudal jarak jauh permukaan-ke-udara L-SAM untuk melindungi fasilitas utama di wilayah sekitar ibu kota Seoul.Pihaknya akan mengoperasikan kemampuan strategis militer Korea Selatan secara terpadu, dan melengkapi kemampuan pengintaian dengan meluncurkan satelit mata-mata militer pada bulan April dan bulan November mendatang.Menteri Pertahanan Shin Won-sik menyatakan bahwa pihaknya berupaya keras agar seluruh masyarakat Korea Selatan dapat menjalani hidup dengan aman dan pertahanan nasional bisa bermanfaat bagi ekonomi negara dengan membentuk jaringan keamanan global untuk mewujudkan perdamaian berbasis kekuatan.