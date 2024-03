Korsel dan AS Gelar Latihan Bersama Penyeberangan Sungai di Provinsi Gyeonggi

Photo : YONHAP News

Tentara Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) menggelar latihan militer penyeberangan sungai bersama di tengah meningkatnya ancaman dari Korea Utara.Angkatan Darat Korea Selatan mengatakan pada hari Rabu (20/03) bahwa Brigade Zeni ke-5 dan Batalion Zeni di bawah Divisi Infanteri ke-2 AS telah melakukan latihan penyeberangan sungai bersama sejak hari Senin (18/03) di daerah Sungai Imjin di kota perbatasan Paju di Provinsi Gyeonggi.Latihan selama dua minggu yang akan berlangsung hingga hari Jumat (22/03) itu dimulai dengan patroli bersama, dimana pasukan Korea Selatan dan AS berlatih membangun jembatan darurat untuk memungkinkan mereka menyeberangi sungai.Latihan itu mengerahkan sekitar 470 personil militer, 65 peralatan teknik, helikopter, tank, dan senjata pertahanan udara seperti Chunma dan Chunho.